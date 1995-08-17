Derrick
Folge 10: Eines Mannes Herz
58 Min.Folge vom 17.08.1995Ab 12
Eva Dalinger kann es nicht begreifen, weshalb sich ihr Mann das Leben genommen hat. Weshalb er sich auf freier Bahnstrecke von einem Zug hatte überfahren lassen. Ebensowenig kann es Arnold Bertram verstehen, der seinen Firmencompagnon Ludwig Dalinger gegenüber Oberinspektor Derrick als einen besonnenen Mann schildert, der es gerade in kritischen Situationen immer verstanden habe, klaren Kopf zu bewahren. Ausgerechnet er hat etwas so Unbegreifliches getan?
Genre:Krimi
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises