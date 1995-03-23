Derrick
Folge 5: Ein Mord, zweiter Teil
Wird Oberinspektor Derrick es wieder mit Rudolf Kollau zu tun bekommen, wie vor sieben Jahren, als er gegen ihn ermittelte? Dr. Gossler, psychiatrischer Gutachter vor Gericht und mit der Person des derzeit noch Inhaftierten bestens vertraut, befürchtet es. Denn der des Totschlags an dem Liebhaber seiner Frau verurteilte Kollau sieht demnächst seiner Entlassung entgegen. Dass er seiner Frau diese Liebschaft von damals nie verzeihen wird, ist dem Psychiater bekannt. Aus diesem Grund teilt auch Derrick Dr. Gosslers Sorge um das Wohl von Agnes Braun, Kollaus früherer Ehefrau. Noch während seiner letzten Tage im Gefängnis besucht sie ihn. Agnes lässt sich dabei von Kollau zu etwas überreden, was sie und ihr jetziger Mann schon bald bereuen werden. Die böse Vorahnung des Psychiaters scheint sich damit zu erfüllen.
