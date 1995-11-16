Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 17Folge 13vom 16.11.1995
58 Min.Folge vom 16.11.1995Ab 12

Als Gerda Widanje von ihrem privaten Besuch bei ihrer Psychologin Agnes Voss ahnungslos nach Hause kommt, erwartet sie eine böse Überraschung: ihr Mann liegt erschossen vor der Haustür. Kripoleute sind damit beschäftigt, Spuren zu sichern. Bei der Rekonstruktion des Tathergangs kommt Inspektor Klein zu dem Schluß, jemand müsse im Hausflur Karl Widanje aufgelauert haben. Denn als er sein Haus betreten wollte, muß es zur tödlichen Konfrontation mit dem Mörder gekommen sein. Bei seinen Recherchen findet Derrick heraus, daß der 52jährige Widanje nicht der untadelige Mann war, der er vor seinen Mitmenschen spielte.

