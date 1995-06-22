Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 17Folge 8vom 22.06.1995
58 Min.Folge vom 22.06.1995Ab 12

Oberinspektor Derrick zieht Bilanz: außer des Toten, des 22 Jahre alten Arnold Kieler, gibt es aus zurückliegender Zeit noch zwei unaufgeklärte Vermißtenfälle. Alle drei Männer - der Ermordete und die beiden spurlos Verschwundenen - stammten aus Ostdeutschland und hatten hier in München die zufällige Bekanntschaft von Henry Kostloff gemacht. Dieser bot den Arbeitsuchenden nicht nur in seinem Haus eine vorläufige Unterkunft. Er versprach ihnen auch die Ausbildung zu Schauspielern in seinem kleinen Privattheater.

