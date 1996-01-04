Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die zweite Kugel

Staffel 17Folge 15vom 04.01.1996








59 Min.Folge vom 04.01.1996Ab 12

Der italienische Besitzer eines Münchner Bierlokals wurde in seinem Lokal um Mitternacht erschossen. Ludwig Meyer, einer seiner Kellner, erzählt Derrick, daß die Mafia hinter ihm hergewesen sei. Vermutlich mußte der Gastwirt sterben, weil er zu weiteren Zahlungen an seine Erpresser nicht länger bereit war. Auf Polizeifotos erkennt Meyer einen Mann wieder, der vor dem Mord mittags im Biergarten war. Doch erst durch das Auffinden der zweiten Kugel gibt es eine heiße Spur zum Täter.

