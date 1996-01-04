Derrick
Folge 15: Die zweite Kugel
Der italienische Besitzer eines Münchner Bierlokals wurde in seinem Lokal um Mitternacht erschossen. Ludwig Meyer, einer seiner Kellner, erzählt Derrick, daß die Mafia hinter ihm hergewesen sei. Vermutlich mußte der Gastwirt sterben, weil er zu weiteren Zahlungen an seine Erpresser nicht länger bereit war. Auf Polizeifotos erkennt Meyer einen Mann wieder, der vor dem Mord mittags im Biergarten war. Doch erst durch das Auffinden der zweiten Kugel gibt es eine heiße Spur zum Täter.
