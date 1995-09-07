Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Dein Bruder, der Mörder

KultKrimiStaffel 17Folge 11vom 07.09.1995
Dein Bruder, der Mörder

Dein Bruder, der MörderJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 11: Dein Bruder, der Mörder

58 Min.Folge vom 07.09.1995Ab 12

Herta Podewil, eine Prostituierte, wird ermordet vor ihrem Elternhaus aufgefunden. Ein Unbekannter, Hubert Basler, bietet an, für die Tochter der Ermordeten zu sorgen. Hat er etwas mit dem Verbrechen zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen