Derrick

Ein Mord und lauter nette Leute

KultKrimiStaffel 17Folge 7vom 18.05.1995
59 Min.Folge vom 18.05.1995Ab 12

Eine innige Beziehung habe zwischen den beiden elternlosen Schwestern Lona und Ruth bestanden, die sich vor vier Wochen zum letzten Mal gesehen hätten. Die ältere, Ruth, ist jetzt in ihrer Appartementwohnung ermordet worden. Lona, die in einem Mädcheninternat außerhalb Münchens zur Schule geht, erfährt dort die Nachricht von ihrem Tod. Zu Oberinspektor Derrick, der die Ermittlungen führt, faßt die 17jährige Schülerin Vertrauen. Derrick wiederum klärt Lona darüber auf, auf welche Weise Ruth ihren Lebensunterhalt bestritten hat: ihre Schwester sei die Geliebte reicher Männer gewesen.

