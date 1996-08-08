Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Riekes trauriger Nachbar

KultKrimiStaffel 18Folge 7vom 08.08.1996
59 Min.Folge vom 08.08.1996Ab 12

Auf einer Parkbank im Englischen Garten: in sitzender Position eine Tote. Die junge Frau wurde erschossen. Derricks Ermittlungen ergeben, daß die in einem Appartement allein lebende Rieke Körner in dem Glauben war, ohne Angehörige zu sein. Doch sie besaß eine in Regensburg wohnende ältere Schwester. Riekes Tod nun führt Gudrun Schöne nach München. Der Oberinspektor fordert sie so lange zum Bleiben auf, bis der Mörder ihrer Schwester gefaßt ist. Mit dem durch einen Verkehrsunfall gehbehinderten Manfred Bigas lernen Derrick und Gudrun Riekes Wohnungsnachbarn kennen.

