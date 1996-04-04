Frühstückt Babette mit einem Mörder?Jetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 3: Frühstückt Babette mit einem Mörder?
59 Min.Folge vom 04.04.1996Ab 12
Markus Köhler wird auf dem Steg vor seinem Bootshaus erschossen, Kirsten Kamrau, seiner Geliebten, ist klar, daß es sich bei dem Mörder nur um ihren Ehemann handeln kann. Doch es fehlt Oberinspektor Derrick an Beweisen, Walter Kamrau der Täterschaft zu überführen. Kirsten Kamrau ist inzwischen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, denn sie hat Angst. Für Derrick gibt es Gründe, Walter Kamrau nicht aus den Augen zu lassen.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises