Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Das leere Zimmer

KultKrimiStaffel 18Folge 6vom 11.07.1996
Das leere Zimmer

Das leere ZimmerJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 6: Das leere Zimmer

59 Min.Folge vom 11.07.1996Ab 12

In der auf dem Foto abgebildeten Toten erkennt Frau Schulte ihre Tochter Labrina wieder. Der Ort ihrer Ermordung ist unbekannt, gefunden wurde ihre Leiche auf einer Böschung in Autobahnnähe. Labrinas Mutter bestätigt Derricks Vermutung: Die junge Frau ging der Prostitution nach. Gestern abend hätte sie noch bei ihm einen Schnaps getrunken, erfährt der Oberinspektor von einem Wirt. Obwohl es in Strömen regnete, habe er die völlig Durchnäßte wegen des Sperrbezirks aus seinem Lokal weisen müssen. Danach verlor sich ihre Spur. Am anderen Morgen erfährt Karl Luserke aus der Zeitung vom tragischen Schicksal des Freudenmädchens.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen