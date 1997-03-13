Derrick
Folge 14: Verlorener Platz
59 Min.Folge vom 13.03.1997Ab 12
Herta Lenau wird vor ihrer Bank ermordet aufgefunden. Nach Aussage ihres Ehemannes Gregor wollte sie nur schnell die Geldbombe mit den Wocheneinnahmen im Nachtschalter einwerfen, die und ihre Handtasche hat der Täter an sich genommen. Zunächst scheint es, als wäre die Frau zufällig das Opfer eines Raubüberfalls geworden. Doch Oberinspektor Derrick ist skeptisch, denn Fakten sprechen dagegen.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises