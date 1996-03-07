Ruth und die MörderweltJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 2: Ruth und die Mörderwelt
58 Min.Folge vom 07.03.1996Ab 12
Die Eheleute Mommsen schrecken aus dem Schlaf: Einbrecher? Im Erdgeschoß trifft der alte Herr auf seinen Mörder. Drei Schüsse fallen. Sie werden nicht nur von der Ehefrau des Opfers gehört. Auch Herr Kuhlmann, ein nach Hause kommender Nachbar, nimmt sie wahr. Ebenso Student Ullrich Bonte, der mit seinem Auto Kuhlmanns Garageneinfahrt blockiert. Ruth Mommsen ruft die beiden Männer zur Hilfe. Kurze Zeit darauf sind Derrick und Klein am Tatort. Welchen Grund hatte Ullrich Bonte, um 1 Uhr nachts mit seinem Pkw hier zu halten? Seine Antwort klingt nicht überzeugend.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises