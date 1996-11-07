Derrick
Folge 10: Zeuge Karuhn
59 Min.Folge vom 07.11.1996Ab 12
Konrad Paulus wird erschossen. Einzig möglicher Augenzeuge ist ein Nichtseßhafter namens Karuhn, doch der schweigt. Weder Tochter noch Ehefrau wissen, weshalb Paulus sein Büro vorzeitig verlassen hat. Auch Arthur Hanau ist das Verhalten seines Kompagnons rätselhaft. Derrick fragt sich, wie glaubwürdig die Aussage von Karuhn wäre.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises