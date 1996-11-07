Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zeuge Karuhn

KultKrimiStaffel 18Folge 10vom 07.11.1996
59 Min.Folge vom 07.11.1996Ab 12

Konrad Paulus wird erschossen. Einzig möglicher Augenzeuge ist ein Nichtseßhafter namens Karuhn, doch der schweigt. Weder Tochter noch Ehefrau wissen, weshalb Paulus sein Büro vorzeitig verlassen hat. Auch Arthur Hanau ist das Verhalten seines Kompagnons rätselhaft. Derrick fragt sich, wie glaubwürdig die Aussage von Karuhn wäre.

