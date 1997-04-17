Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Gesang der Nachtvögel

KultKrimiStaffel 18Folge 15vom 17.04.1997
Gesang der Nachtvögel

Gesang der NachtvögelJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 15: Gesang der Nachtvögel

59 Min.Folge vom 17.04.1997Ab 12

Firmeninhaber Dr. Rosenfeld verläßt gegen 22.00 Uhr sein Büro und geht zu seinem Parkplatz. Dabei wird er überfahren und getötet, der Fahrer flüchtet. Die Rekonstruktion des Unfallhergangs ergibt eindeutig, daß Rosenfeld vorsätzlich getötet wurde, damit ist es ein Fall für die Mordkommission. Für die Hinterbliebenen des Ermordeten ist diese Tat ein Rätsel; weder die Witwe noch sein Sohn können Oberinspektor Derricks Fragen nach einem Mordmotiv beantworten. Bis Derrick eine Ungeheuerlichkeit aufdeckt, die unglaublich scheint.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen