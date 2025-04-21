Derrick
Folge 13: Pecko
60 Min.Ab 12
Pecko und seine Freunde sind große Radball-Fans. Oft trainieren sie in einem alten Hinterhof. Bis ein verärgerter Anwohner den Ball aufs Nachbargrundstück kickt. Pecko schwingt sich über die Mauer - und ist Zeuge, wie eine junge Frau ermordet wird. Obwohl er den Täter gesehen haben muss, schweigt er.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises