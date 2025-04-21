Derrick
Folge 15: Yellow He
60 Min.Ab 12
Schüsse vor einem Krankenhaus. Georg Rabes stirbt, als er in seinen Wagen einsteigen will. Der Fall gibt Derrick Rätsel auf, bis er herausfindet, dass Georgs Bruder Albert ein Verhältnis mit seiner Schwägerin hat, während Georg vor seinem Tode mit der Sekretärin liiert war.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises