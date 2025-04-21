Derrick
Folge 3: Angst
60 Min.Ab 12
Dr. Hertel glaubt, daß seine Geliebte Irene ihn betrügt. Die Befürchtung bestätigt sich. Als die junge Frau in einem Appartement ermordet wird, muß Derrick ermitteln. Sein Verdacht fällt auf Dr. Hertel. Aber es wird schwer sein, dem angesehenen Mann einen Mord nachzuweisen.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises