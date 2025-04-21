Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Schock

KultKrimiStaffel 2Folge 5
Schock

Derrick

Folge 5: Schock

60 Min.Ab 12

Eine Bande von Autodieben hat sich auf teure Wagen spezialisiert. Als Dr. Schöller einen Fremden in seinem Wagen bemerkt und ihn zur Rede stellt, zieht dieser einen Revolver und erschießt den Arzt. Oberinspektor Derrick spürt die einschlägig vorbestraften Ganoven relativ rasch in ihrem Hinterhofversteck auf. Aber erst ein Fehler, der den Autoknackern unterläuft als sie einen Tatzeugen mundtot machen wollen, verhilft ihm zu dem entscheidenden Hinweis. Derrick hat nun ein leichtes Spiel, den Mörder zu überführen.

