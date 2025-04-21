Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Tote Vögel singen nicht

KultKrimiStaffel 2Folge 4
Tote Vögel singen nicht

Derrick

Folge 4: Tote Vögel singen nicht

59 Min.Ab 12

Anni Rothe, eine hübsche 19jährige, ist spurlos verschwunden. Ihr Vater in Erlangen, der schon seit vier Wochen ohne Nachricht ist, wendet sich mit einer Vermisstenanzeige an die Münchner Polizei. Die Polizei findet auf einer Müllkippe in einem Koffer eine tote Frau - es handelt sich um die Leiche der vermissten Anni. Das zwielichtige Milieu, in dem Anni Rothe als Fotomodell gearbeitet hatte, ist für Derrick ein Hinweis, wo er den Mörder zu suchen hat.

