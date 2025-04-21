Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Auf eigene Faust

KultKrimiStaffel 2Folge 8
60 Min.Ab 12

Horst Winterstein, ein junger tüchtiger Kriminalbeamter, wird beim Verlassen des Polizeipräsidiums aus einem Auto heraus beschossen. Er erliegt seinen Verletzungen. Derrick und sein Assistent Harry Klein stoßen bei der Suche nach den Tätern auf den Hinweis, daß Winterstein seit einiger Zeit die Spur einer internationalen Goldfälscherbande verfolgt.

