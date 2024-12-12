Laura und die MusterschülerJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 13: Laura und die Musterschüler
42 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Miguel Santos wird mitten in einem Gang-Revier überfahren. In seiner Tasche: 1.500 Dollar und Marihuana. Was auf den ersten Blick wie ein typischer Gang-Mord aussieht, entpuppt sich bald als clever inszenierte Intrige. Miguel war Stipendiat an der renommierten Wordsworth Academy, und einige der versnobten Musterschüler dort würden über Leichen gehen, um zu erreichen, was sie wollen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen