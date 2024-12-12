Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und die Musterschüler

WarnerStaffel 1Folge 13vom 12.12.2024
Laura und die Musterschüler

Detective Laura Diamond

Folge 13: Laura und die Musterschüler

42 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12

Miguel Santos wird mitten in einem Gang-Revier überfahren. In seiner Tasche: 1.500 Dollar und Marihuana. Was auf den ersten Blick wie ein typischer Gang-Mord aussieht, entpuppt sich bald als clever inszenierte Intrige. Miguel war Stipendiat an der renommierten Wordsworth Academy, und einige der versnobten Musterschüler dort würden über Leichen gehen, um zu erreichen, was sie wollen ...

