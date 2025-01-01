Detective Laura Diamond
Folge 5: Laura und der letzte Mieter
41 Min.Ab 12
Eine in Säure aufgelöste Leiche wird in einem Apartment gefunden. Aufgrund des Auflösungsgrades kann das Opfer nicht identifiziert werden. Möglicherweise handelt es sich um den Mieter der Wohnung, Mark Harris. Er vermietete seine Wohnung häufiger über ein Tauschportal, und einige Zwischenmieter feierten dort spezielle Partys. Laura und Billy stürzen sich in die Ermittlungen.
