Folge 3: Laura und die Biker-Bar
41 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Laura muss wieder mal an mehreren Fronten kämpfen: Die Babysitterin ihrer Söhne Harrison und Nicholas hat gekündigt. Außerdem wurde die Leiche von Jerry Patch am Hafen gefunden. Er war der Wirt der Bar, in der Laura und Jake sich kennengelernt haben. Verdächtige gibt es einige, doch jede Spur entpuppt sich bei genaueren Recherchen als Fehlschlag.
