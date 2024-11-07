Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detective Laura Diamond

Laura und die Biker-Bar

WarnerStaffel 1Folge 3vom 07.11.2024
Laura und die Biker-Bar

Laura und die Biker-BarJetzt kostenlos streamen

Detective Laura Diamond

Folge 3: Laura und die Biker-Bar

41 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12

Laura muss wieder mal an mehreren Fronten kämpfen: Die Babysitterin ihrer Söhne Harrison und Nicholas hat gekündigt. Außerdem wurde die Leiche von Jerry Patch am Hafen gefunden. Er war der Wirt der Bar, in der Laura und Jake sich kennengelernt haben. Verdächtige gibt es einige, doch jede Spur entpuppt sich bei genaueren Recherchen als Fehlschlag.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Detective Laura Diamond
Warner
Detective Laura Diamond

Detective Laura Diamond

Alle 2 Staffeln und Folgen