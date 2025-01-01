Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detective Laura Diamond

Laura und das neue Kindermädchen

WarnerStaffel 1Folge 9
Laura und das neue Kindermädchen

Folge 9: Laura und das neue Kindermädchen

41 Min.Ab 12

Als Laura ein neues Kindermädchen für die Jungs interviewt, wird sie zu einem Fall beordert: Ein kleines Mädchen fand ein älteres Ehepaar ermordet in seinem Bett. Kurz vor dem Mord hat die Kleine einen Maler am Haus der beiden gesehen. Der hat offensichtlich Dreck am Stecken, aber nichts mit dem Mord zu tun. Weitere Ermittlungen ergeben, dass Daniel, der Sohn des Ehepaars, nicht gut auf seine Eltern zu sprechen war - sie haben nicht akzeptiert, dass er schwul ist.

