Staffel 1Folge 15
Folge 15: Laura und die Leiche im Park

42 Min.Ab 12

Die Brasilianerin Viviana Costa wird ermordet im Central Park gefunden. Eine erste Spur führt zur wohlhabenden Mrs. Wexler, deren Nanny Viviana war. Sie hat ihren Ex-Mann Roger im Verdacht, Viviana getötet zu haben - schließlich durfte er aufgrund seiner Drogenabhängigkeit seinen Sohn nicht mehr sehen, und Viviana war am Tatmorgen mit Tucker unterwegs. Doch dann lüften Laura und Meredith ein pikantes Geheimnis der exotischen Schönheit ...

