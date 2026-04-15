Detektiv Conan
Folge vom 15.04.2026: Mediziner unter sich
23 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Conan, Ran und Mori sitzen mit ein paar Medizinern im Schneesturm auf einer Skihütte fest, deren Besitzer - Professor Oyama - ermordet wurde. Der Sterbende hat eine rätselhafte Botschaft hinterlassen. Enthält sie einen Hinweis auf seinen Mörder? Ist der Mörder vielleicht auch noch in der Hütte?
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: TMS Entertainment