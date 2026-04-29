Detektiv Conan
Folge vom 29.04.2026: Mord nach Fahrplan
24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Conan steht vor einem neuen, scheinbar unlösbarem Rätsel: Wenn ein Zug um 10:30 Uhr den Bahnhof verlässt und ein anderer Zug um 10:35 Uhr denselben Bahnhof erreicht - wie ist es dann möglich, dass ein Mann des früheren Zuges, einen anderen Mann des späteren Zuges töten kann?
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment