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Detektiv Conan

Lästiger kleiner Zeuge

ProSieben MAXXFolge vom 06.05.2026
Lästiger kleiner Zeuge

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Detektiv Conan

Folge vom 06.05.2026: Lästiger kleiner Zeuge

24 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

In einem Einkaufszentrum wird ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem kleine Kinder ihren ersten eigenen Einkauf meistern müssen. Die Detective Boys filmen die Veranstaltung, als plötzlich ein Mann erschlagen wird, und dann wird auch noch der kleine Hiroshi entführt ...

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