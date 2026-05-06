Detektiv Conan
Folge vom 06.05.2026: Lästiger kleiner Zeuge
24 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
In einem Einkaufszentrum wird ein Wettbewerb veranstaltet, bei dem kleine Kinder ihren ersten eigenen Einkauf meistern müssen. Die Detective Boys filmen die Veranstaltung, als plötzlich ein Mann erschlagen wird, und dann wird auch noch der kleine Hiroshi entführt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment