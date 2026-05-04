Rache für Sherlock Holmes (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 04.05.2026: Rache für Sherlock Holmes (1)
24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Kogoro und Ran begleiten Conan auf eine dreitägige Reise für Sherlock Holmes-Fans. Die Teilnehmer des Trips wurden vom Veranstalter persönlich ausgewählt. Bei einem Wettbewerb sollen alle ihr Wissen bei einem Fragebogen mit 1.000 Fragen unter Beweis stellen. Als am nächsten Tag alle auf den Veranstalter warten, taucht dieser nicht auf und plötzlich sehen alle, dass er unkontrolliert mit einem Auto Richtung Klippe fährt und dort hinunterstürzt. Wer ist dafür verantwortlich?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment