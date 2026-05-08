Detektiv Conan
Folge vom 08.05.2026: Der Fluch der Suigun (1)
24 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Kogoro wird zu einem Vortrag auf eine abgelegene Insel eingeladen. Kurz zuvor wurde ein Schiff wiedergefunden, das eigentlich Jahre zuvor mit Gold an Bord gekentert ist. Doch das Gold ist mittlerweile verschwunden, und auch von der Crew fehlt jede Spur. Conan versucht herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist ... Und dann wird auch noch Hamada umgebracht.
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment