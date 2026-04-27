Wie angelt man sich ein OpferJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 27.04.2026: Wie angelt man sich ein Opfer
24 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Auf dem Balkon einer Wohnung liegt ein toter junger Mann. Anscheinend fiel ihm ein Blumentopf auf den Kopf. Doch Conan glaubt nicht an einen Unfall. Nähere Untersuchungen zeigen, dass alle anderen Bewohner der Wohnung ein Motiv hatten, den jungen Mann zu töten.
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment