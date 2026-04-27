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Detektiv Conan

Wie angelt man sich ein Opfer

ProSieben MAXXFolge vom 27.04.2026
Wie angelt man sich ein Opfer

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Detektiv Conan

Folge vom 27.04.2026: Wie angelt man sich ein Opfer

24 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Auf dem Balkon einer Wohnung liegt ein toter junger Mann. Anscheinend fiel ihm ein Blumentopf auf den Kopf. Doch Conan glaubt nicht an einen Unfall. Nähere Untersuchungen zeigen, dass alle anderen Bewohner der Wohnung ein Motiv hatten, den jungen Mann zu töten.

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