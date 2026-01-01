Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Schatten der Schwarzen Organisation: Ein mysteriöses hohes Honorar

Sony Pictures
24 Min.Ab 12

Eisuke wendet sich mit einem Fall, auf den er im Internet gestoßen ist, an Kogoro. Die Geschehnisse erinnern an die Sherlock-Holmes-Geschichte "Der Club der Rothaarigen", was Conans Interesse weckt. Die Gruppe nimmt die Ermittlungen auf und stößt schon bald auf eine ermordete Frau ...

