Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 04.11.2020: Folge 1
44 Min.Folge vom 04.11.2020Ab 12
Geschulte Mitarbeiter und effiziente Logistik: In Schmalkalden befördert ein ausgeklügeltes Schienensystem täglich mehr als 100 Tonnen Wäsche von A nach B - vom OP-Kittel über das Patientenhemd bis zum Bettlaken. In den Werkshallen des Textildienstleisters wird im großen Stil gereinigt, getrocknet und gefaltet. Matthias Floßdorff sorgt derweil für Sauberkeit auf stark verschmutzten Land- und Dorfstraßen. Und auf der Zugspitze werden bei frostigen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt in 2700 Meter Höhe am Klettersteig zum Gipfel die Drahtseile erneuert.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.