Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 12.11.2020: Folge 7
44 Min.Folge vom 12.11.2020Ab 12
Bezirksschornsteinfeger Andreas und sein Azubi Tobias steigen der Kundschaft buchstäblich aufs Dach. Das Duo entfernt mit 80 Kilo Ausrüstung im Gepäck brennbare Ablagerungen in Kaminrohren. In einem Wohngebiet in Castrop-Rauxel werden unterdessen Fernwärmeleitungen repariert. Und an der Hamburger Elbphilharmonie schrubben Industriekletterer die gigantische Glasfassade des Wahrzeichens blitzeblank. In 100 Meter Höhe behalten Steffen und seine Kollegen stets das Wetter im Auge. Denn starke Windböen könnten dem Team im Klettergurt Probleme bereiten.
