Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 16.11.2020: Folge 9
Folge vom 16.11.2020
Die sächsische Bereitschaftspolizei in Leipzig wartet ihre Spezialfahrzeuge. Der fast zehn Meter lange und 31 Tonnen schwere Wasserwerfer muss zuerst zur Inspektion. Danach ist der Panzerwagen TM-170 an der Reihe. In Diemitz herrscht derweil reger Verkehr. Dort passieren in der Hochsaison an der Müritz-Havel-Wasserstraße pro Tag bis zu 900 Motorjachten, Hausboote und Kanus Deutschlands meistfrequentierte Binnenschleuse. Und im nordrhein-westfälischen Lübbecke freuen sich Fußballfans auf eine neue „Spielwiese“. Dort wird ein Kunstrasenplatz angelegt.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
