Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 10.11.2020: Folge 5
Folge vom 10.11.2020
Lange Liegezeiten verursachen in der Reederei- und Transportbranche horrende Kosten, deshalb müssen sich die Hafenarbeiter in Bremerhaven sputen. Dort kommt in dieser Episode eine Zugmaschine mit 200 Pferdestärken zum Einsatz. Bei der Herstellung von Fleisch- und Wurstwaren wird auch keine Zeit vertrödelt. Aber hier geht es nicht nur um Tempo, sondern auch um Qualität. Metzgermeister Jürgen hat in seinem Job 25 Jahre Berufserfahrung. Und im Hamburger Stadtteil Bergedorf wird ein 700 Quadratmeter großer Spielplatz für eine Kindertagesstätte gebaut.

Genre:Dokumentation


