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Folge vom 05.11.2020: Folge 2
45 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12
Kein Platz für große Sprünge: Thorsten Warnow muss an seinem Arbeitsplatz darauf achtgeben, dass er sich nicht den Kopf stößt. Der Kriechkeller, in dem der Handwerker ein Rohr austauscht, ist nur 70 Zentimeter hoch. Im nordrhein-westfälischen Wadersloh wird ebenfalls in die Hände gespuckt. Dort errichten erfahrene Zimmerleute einen Dachstuhl. Und im oberbayerischen Landkreis Traunstein sind starke Nerven gefragt. Seilbahnmechaniker klettern am Hochfelln in den Chiemgauer Alpen auf das Dach einer Gondel, um in 300 Meter Höhe Abstandshalter zu befestigen.
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Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.