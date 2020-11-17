Deutschland 24/7 - Ohne uns läuft nichts!
Folge vom 17.11.2020: Folge 10
44 Min.Folge vom 17.11.2020Ab 12
Die Burg Reichenstein in Trechtingshausen am Rhein wurde im frühen 11. Jahrhundert erbaut. Boden- und Fassadenreiniger entfernen am Gemäuer der mittelalterlichen Feste Verschmutzungen und Alterserscheinungen, damit das Weltkulturerbe in neuem Glanz erstrahlt. In der Nähe von Bocholt fällt beim Abriss alter Silowände unterdessen jede Menge Bauschutt an. Das Material wird in einer großen Brechanlage zu Schotter recycelt. Und in Gelsenkirchen wagen sich Freileitungsmonteure in luftige Höhen vor. Das Team bringt an einem Strommast neue Seile an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.