Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Monika Weimar - Mutter und Mörderin?

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 25.10.2024
Monika Weimar - Mutter und Mörderin?

Monika Weimar - Mutter und Mörderin?Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 10: Monika Weimar - Mutter und Mörderin?

21 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12

Die fünfjährige Karola und die siebenjährige Melanie werden im August 1986 von ihrer Mutter als vermisst gemeldet, doch die Mutter beteiligt sich nicht. Schnell kommen Verdächtigungen gegenüber der Eltern auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen