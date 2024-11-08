Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Ein Mädchen verschwindet: Der traurige Fall Ursula Herrmann

Kabel EinsStaffel 1Folge 19vom 08.11.2024
Ein Mädchen verschwindet: Der traurige Fall Ursula Herrmann

Ein Mädchen verschwindet: Der traurige Fall Ursula HerrmannJetzt kostenlos streamen

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Folge 19: Ein Mädchen verschwindet: Der traurige Fall Ursula Herrmann

20 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Ein Mädchen verschwindet am 15. September 1989 auf dem Heimweg am Ammersee. Später meldet sich ein unbekannter Anrufer mehrmals bei den Eltern. Der Fall Ursula Herrmann bewegt ganz Deutschland. Die Polizei geht davon aus, dass hier zwei Täter handelten...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Kabel Eins
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Alle 2 Staffeln und Folgen