Tödliche Rache einer Mutter: Marianne BachmeierJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 16: Tödliche Rache einer Mutter: Marianne Bachmeier
19 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Es ist der aufsehenerregendste Fall von Selbstjustiz in Deutschland: Eine Frau erschießt den Mörder ihrer Tochter. Das Schicksal bewegt das ganze Land.
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins