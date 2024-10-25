Tote lügen nicht: Landwirt spurlos verschwundenJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Tote lügen nicht: Landwirt spurlos verschwunden
18 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Der Bauer Rudolf Rupp fährt zu seinem Stammtisch und trinkt ein Bier nach dem anderen. Betrunken will er nach Hause fahren und wurde nie wieder gesehen. Schnell gerät seine eigene Familie ins Visier der Ermittler.
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins