Mord ohne Sühne - Per Anhalter in den tragischen TodJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 14: Mord ohne Sühne - Per Anhalter in den tragischen Tod
15 Min.Ab 12
Die 17-jährige Frederike wird in Celle ermordet, nachdem sie nach Hause trampen wollte. Der mutmaßliche Mörder wird am Ende freigesprochen. Doch der Vater des Opfers gibt nicht auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins