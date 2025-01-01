Eingemauert! - Mussten die Eltern verschwinden?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 11: Eingemauert! - Mussten die Eltern verschwinden?
18 Min.Ab 12
Im fränkischen Schnaittach lebt Ingo P. mit seinen Eltern zusammen in einem Haus. Im Dezember 2017 verschwinden die Eltern - hat Ingo, der zunächst öffentlich um seine Eltern trauert, etwas mit deren Verschwinden zu tun?
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
