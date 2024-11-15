Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle

Können Raser Mörder sein? Tod auf dem Ku'damm

Kabel EinsStaffel 1Folge 23vom 15.11.2024
Folge 23: Können Raser Mörder sein? Tod auf dem Ku'damm

13 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

In der Nacht liefern sich zwei junge Männer ein Autorennen auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Beide sollen über 170 km/h gefahren sein - mitten in der Stadt. Dabei töten sie einen Mann, der auf dem Heimweg war...

