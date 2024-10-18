Unschuldig hinter Gittern? Ein folgenschweres GeständnisJetzt kostenlos streamen
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Folge 5: Unschuldig hinter Gittern? Ein folgenschweres Geständnis
17 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Franz S. sitzt im Gefängnis - lebenslang. Er war der letzte, der die ermordete Johanna S. lebend gesehen hat. In der Verhörsituation machte sich Franz S. verdächtig, doch sitzt er unschuldig hinter Gittern?
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins