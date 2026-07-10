Staffel 8Folge 163vom 10.07.2026
Mord im ContainerJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 163: Mord im Container
44 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Im "Hot House", einer Art "Big Brother-Container", versucht der unsympathische Angeber Larry, alle Teilnehmerinnen anzumachen. Eines Nachts klettert Nora von den Kameras unbemerkt auf das Dach über Larrys Zimmer - und ermordet ihn auf raffinierte Weise. Mitspieler Alex entdeckt den Toten und ist sofort überzeugt, dass es sich weder um einen Selbstmord noch um einen Unfall handelt. Er kontaktiert Steve Sloan. Dieser zieht als neuer Bewohner ins "Hot House" ...
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Diagnose: Mord
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television