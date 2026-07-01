Staffel 8Folge 164vom 10.07.2026
Mörderische ModeJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 164: Mörderische Mode
45 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Nachdem Stanley während der Hochzeitszeremonie von einer Bombe getötet wurde, führt seine Frau Tammy das Imperium des Modezaren weiter. Dr. Mark Sloan, ein Freund des Toten, ermittelt und findet heraus, dass Stanley seine Models mit Rauschgift versorgt hat. Als sich herausstellt, dass eines der Models einen Bombenexperten zum Vater hat, scheint der Fall klar: Der Mann wird verhaftet. Um ihren Vater zu schützen, nimmt seine Tochter die Tat auf sich ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television