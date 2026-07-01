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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 164vom 10.07.2026
Mörderische Mode

Mörderische ModeJetzt kostenlos streamen

Diagnose: Mord

Folge 164: Mörderische Mode

45 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Nachdem Stanley während der Hochzeitszeremonie von einer Bombe getötet wurde, führt seine Frau Tammy das Imperium des Modezaren weiter. Dr. Mark Sloan, ein Freund des Toten, ermittelt und findet heraus, dass Stanley seine Models mit Rauschgift versorgt hat. Als sich herausstellt, dass eines der Models einen Bombenexperten zum Vater hat, scheint der Fall klar: Der Mann wird verhaftet. Um ihren Vater zu schützen, nimmt seine Tochter die Tat auf sich ...

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