Staffel 1Folge 10
Paddington macht sauber / Paddington als Jockey / Paddington im RestaurantJetzt kostenlos streamen
Die Abenteuer von Paddington Bär
Folge 10: Paddington macht sauber / Paddington als Jockey / Paddington im Restaurant
23 Min.
Als Paddington einkaufen geht, fällt ihm ein Flugblatt in die Hände, das die Chance des Lebens verheißt. Mr. Gruber fährt mit Paddington zum Kentucky Derby. Vom Büffet nimmt Paddington versehentlich eine Knoblauchknolle und beißt hinein. Essen gehen sollte eigentlich Spaß machen, in dem piekfeinen Restaurant Porchesters ist das aber so eine Sache. Nicht nur die Tischmanieren können einem den Appetit verderben, die Speisekarte ist auch nicht gerade verlockend.
Die Abenteuer von Paddington Bär
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX