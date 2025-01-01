Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paddington und der verschwundene Kürbis / Paddington als Kobold / Paddington im Theater

Paddington und der verschwundene Kürbis / Paddington als Kobold / Paddington im TheaterJetzt kostenlos streamen

Die Abenteuer von Paddington Bär

Folge 6: Paddington und der verschwundene Kürbis / Paddington als Kobold / Paddington im Theater

23 Min.

Jemand hat Mr. Browns Wettbewerbskürbis aus dem Garten gestohlen. Da ein Dieb ja bekanntlich an den Ort des Verbrechens zurückkehrt, observiert Paddington nachts das Kürbisbeet. Paddington und Mr. Gruber sind zu Besuch in Irland, dem Land der Mythen und Legenden. Schade, dass die Enkelin von Mr. Grubers irischem Freund nicht mehr an Kobolde und Gespenster glaubt. Paddington geht zum ersten Mal ins Theater und weiß nicht, dass alles nur gespielt wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Abenteuer von Paddington Bär
WildBrain

Die Abenteuer von Paddington Bär

Alle 1 Staffeln und Folgen